Kayseri Ticaret Borsası et ve et ürünleri Ar-Ge istasyonu kuruyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kırsal Kalkınmayı Destekleme" projesinden aldıkları hibeyle et ve et ürünleri Ar-Ge istasyonu kuracaklarını açıkladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kırsal Kalkınmayı Destekleme" projesinden aldıkları hibeyle et ve et ürünleri Ar-Ge istasyonu kuracaklarını açıkladı.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) mali destek programında yer alan "Kırsal Kalkınmayı Destekleme" projesinden 950 bin lira hibe almaya hak kazandıklarını belirtti.

KTB'nin Karpuzatan bölgesinde faaliyet gösteren firmaları hedef grup olarak seçtiğini aktaran Bağlamış, bölgede kurulacak laboratuvarda, et ve et ürünlerinde faaliyet gösteren tüm firmaların yararlanabileceği bir araştırma geliştirme istasyonunun hizmet vereceğini ifade etti.

Büyümek ve gelişmek için yeni fikirlerin olması gerektiğini belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Dünya ile rekabet edebilmek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için güzel projeler yapıyoruz. Aldığımız önemli desteklerle de hayal ettiğimiz projelerimizin gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Sunmuş olduğumuz projelerimizde bizlere desteklerini esirgemeyen ORAN'ın değerli yönetim kurulu üyelerine ve teknik personeline teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların yapılmasıyla firmaların satış rakamlarında artış, farklı iç pazarlarda yer edinebilme şansı, rekabet edilebilirlik düzeylerinde gelişme sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil