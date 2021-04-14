Kayseri Ticaret Borsası et ve et ürünleri Ar-Ge istasyonu kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Ticaret Borsası et ve et ürünleri Ar-Ge istasyonu kuruyor

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri Ticaret Borsası et ve et ürünleri Ar-Ge istasyonu kuruyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kırsal Kalkınmayı Destekleme" projesinden aldıkları hibeyle et ve et ürünleri Ar-Ge istasyonu kuracaklarını açıkladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kırsal Kalkınmayı Destekleme" projesinden aldıkları hibeyle et ve et ürünleri Ar-Ge istasyonu kuracaklarını açıkladı.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) mali destek programında yer alan "Kırsal Kalkınmayı Destekleme" projesinden 950 bin lira hibe almaya hak kazandıklarını belirtti.

KTB'nin Karpuzatan bölgesinde faaliyet gösteren firmaları hedef grup olarak seçtiğini aktaran Bağlamış, bölgede kurulacak laboratuvarda, et ve et ürünlerinde faaliyet gösteren tüm firmaların yararlanabileceği bir araştırma geliştirme istasyonunun hizmet vereceğini ifade etti.

Büyümek ve gelişmek için yeni fikirlerin olması gerektiğini belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Dünya ile rekabet edebilmek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için güzel projeler yapıyoruz. Aldığımız önemli desteklerle de hayal ettiğimiz projelerimizin gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Sunmuş olduğumuz projelerimizde bizlere desteklerini esirgemeyen ORAN'ın değerli yönetim kurulu üyelerine ve teknik personeline teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların yapılmasıyla firmaların satış rakamlarında artış, farklı iç pazarlarda yer edinebilme şansı, rekabet edilebilirlik düzeylerinde gelişme sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri Ticaret Borsası et ve et ürünleri Ar-Ge istasyonu kuruyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:15:50. #1.16#

title