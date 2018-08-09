Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı 71 liradan, sucuğun kilogramı 48 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı 71 liradan, sucuğun kilogramı 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Arpakg 0,87
Buğday (yemlik)kg 0,83
Pastırma kg 71,00
Sucuk kg 48,00
Dana eti (karkas)kg 27,00
Kuzu eti (karkas) kg 36,00
Kabak çekirdeği (yerli) kg 15,00

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