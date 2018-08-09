Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı 71 liradan, sucuğun kilogramı 48 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı 71 liradan, sucuğun kilogramı 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Arpa
|kg
|0,87
|Buğday (yemlik)
|kg
|0,83
|Pastırma
|kg
|71,00
|Sucuk
|kg
|48,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|27,00
|Kuzu eti (karkas)
|kg
|36,00
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
|15,00