Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 75,46 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 46,13 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 75,46 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 46,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Sucuk (1. kalite)kg46,13
Pastırma (bonfile) kg75,46
Dana eti (karkas)kg28,10
Yumurta adet0,27
Buğday kg0,97

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