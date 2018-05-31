Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 75,46 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 46,13 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 75,46 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 46,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Sucuk (1. kalite)
|kg
|46,13
|Pastırma (bonfile)
|kg
|75,46
|Dana eti (karkas)
|kg
|28,10
|Yumurta
|adet
|0,27
|Buğday
|kg
|0,97