Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 75,46 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 75,46 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Kuzu eti (karkas) kg 36,26
Dana eti (karkas) kg 26,46
Sığır eti (karkas) kg 24,63
Pastırma (bonfile) kg 75,46

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