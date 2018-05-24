Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27,11 liradan, buğdayın kilogramı ise 0,97 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27,11 liradan, buğdayın kilogramı ise 0,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Buğday kg 0,97
Arpa kg 0,85
Sığır eti (karkas) kg 23,06
Tosun eti (karkas)

kg 27,13
Dana eti (karkas) kg 27,11

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