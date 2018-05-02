Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 77 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 47,34 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 77 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 47,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Pastırma (bonfile)kg 77,00
Sucuk (1.kalite)kg 47,34
Buğdaykg 1,00
Kabak çekirdeğikg12,95

Dana eti (kemikli)kg 26,93

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