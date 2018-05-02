Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 77 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 47,34 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 77 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 47,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Pastırma (bonfile)
|kg
|77,00
|Sucuk (1.kalite)
|kg
|47,34
|Buğday
|kg
|1,00
|Kabak çekirdeği
|kg
|12,95
|Dana eti (kemikli)
|kg
| 26,93