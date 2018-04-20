Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı ortalama 69,35 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 39,53 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı ortalama 69,35 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 39,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Pastırmakg 69,35
Sucuk (1.kalite)kg 39,53
Buğdaykg 0,80
Kabak çekirdeğikg15,10

Dana eti (karkas)kg 27,00

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