Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı ortalama 69,35 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 39,53 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı ortalama 69,35 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 39,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Pastırma
|kg
|69,35
|Sucuk (1.kalite)
|kg
|39,53
|Buğday
|kg
|0,80
|Kabak çekirdeği
|kg
|15,10
|Dana eti (karkas)
|kg
| 27,00