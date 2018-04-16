Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 27,23 liradan, buğdayın kilogramı 1,05 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 27,23 liradan, buğdayın kilogramı 1,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Ayçekirdeği (beyaz)kg 5,10
Sığır eti (karkas)kg 27,00
Buğdaykg 1,05
Süt (çiğ) kg 1,20
Dana eti (karkas) kg 27,23

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