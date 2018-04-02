Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 46,22 liradan, kavurmanın kilogramı 62,63 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 46,22 liradan, kavurmanın kilogramı 62,63 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsiMiktarı Fiyat
Sucuk (1. kalite) kg 46,22
Sucuk (2. kalite) kg 29,34
Sucuk (Kangal)kg 44,24
Kavurma (Vakumlu) kg 62,63
Salam (Etli)kg 31,33

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