Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda kıymalık dana etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan, parça dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda kıymalık dana etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan, parça dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Kabak çekirdeği
|kg
|15,14
|İnek sütü (çiğ)
|kg
|1,09
|Dana eti (kıymalık)
|kg
|26,50
|Dana eti (parça)
|kg
|27,50
|Buğday
|kg
| 0,97