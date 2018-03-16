Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda kıymalık dana etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan, parça dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda kıymalık dana etinin kilogramı ortalama 26,50 liradan, parça dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Kabak çekirdeği kg 15,14
İnek sütü (çiğ)kg 1,09
Dana eti (kıymalık)kg 26,50
Dana eti (parça) kg 27,50
Buğdaykg 0,97

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