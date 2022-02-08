Kayseri Ticaret Borsası
AA, Esma Küçükşahin - Ekonomi
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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 118, takım pastırmanın kilogramı 194,40 liradan satıldı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 118, takım pastırmanın kilogramı 194,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
Kayseri, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber
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