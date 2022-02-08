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Kayseri Ticaret Borsası

AA, Esma Küçükşahin - Ekonomi
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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 118, takım pastırmanın kilogramı 194,40 liradan satıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 118, takım pastırmanın kilogramı 194,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,004,02
ArpaKg3,853,87
Kabak çekirdeği (yerli)Kg25,0035,00
SucukKg108,00118,00
Pastırma (takım)Kg183,60194,40

AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi

Kayseri, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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