Kayseri Ticaret Borsası
AA, Ramazan Kaya - Ekonomi
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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA / Ramazan Kaya - Ekonomi
Kayseri, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber
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