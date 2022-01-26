Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA / Murat Asil - Ekonomi Haberleri
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