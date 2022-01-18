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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,104,15
ArpaKg3,803,85
Kabak çekirdeği (yerli)Kg25,0035,00
SucukKg102,00109,80
Pastırma (takım)Kg178,20188,20

AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi Haberleri

Kayseri, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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