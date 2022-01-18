Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle