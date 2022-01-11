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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,104,15
ArpaKg3,853,90
Kabak çekirdeği (yerli)Kg25,0035,00
SucukKg102,00109,80
Pastırma (takım)Kg178,20188,20

Ticaret Bakanı Muş: 'Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık.'

Ticaret Bakanı Muş: "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık."

AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi Haberleri

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