Kayseri Ticaret Borsası
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80 lira, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80 lira, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle
AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi Haberleri
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