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Kayseri Ticaret Borsası

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80 lira, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80 lira, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,554,60
ArpaKg4,004,20
Kabak çekirdeği (yerli)Kg25,0035,00
SucukKg102,00109,80
Pastırma (takım)Kg178,20188,20

AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi Haberleri

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