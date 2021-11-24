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Kayseri Ticaret Borsası

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan satıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,273,30
ArpaKg2,953,00
Kabak çekirdeği (yerli)Kg18,0026,00
SucukKg81,0095,00
Pastırma (takım)Kg135,00145,00

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AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi Haberleri

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