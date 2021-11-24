Kayseri Ticaret Borsası
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan satıldı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi Haberleri
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