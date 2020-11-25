Kayseri Ticaret Borsası
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Kayseri Ticaret Borsası

25.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:34
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 73,44 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 102,60 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 73,44 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 102,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (yemlik) Kg 2,002,02
Arpa Kg 1,581,60
Kabak çekirdeği (yerli) Kg 26,0035,00
Sucuk Kg54,0073,44
Pastırma (takım) Kg97,20102,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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