Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 73,44 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 102,60 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 73,44 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 102,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: