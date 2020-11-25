Kayseri Ticaret Borsası
25.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:34
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 73,44 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 102,60 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 73,44 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 102,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin
Haber Yorumları
500
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son Dakika Haberleri
Kayseri Ticaret Borsası - EkonomiDünya Türk mandalinasına hücum etti - EkonomiAsya borsaları karışık seyretti - Ekonomi"Gülümseten Cuma" indirimleri herkesten önce Amazon Prime üyelerine açılacak - EkonomiKaspersky ve Digiturk'ten sağlam siber güvenlik eşliğinde kaliteli içerikler - Ekonomi1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek - EkonomiSon dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - EkonomiEsnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor - EkonomiYıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi - MagazinKorkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak - HaberlerSon dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - EkonomiSon dakika haberleri... Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri sahiplerini buldu - EkonomiSon dakika haberi! Selçuklu Belediyesinden vergi hatırlatması - EkonomiSon dakika haberleri: TCDD İzmir Alsancak Limanı yeniden Ro-Ro operasyonlarına açıldı - Ekonomi