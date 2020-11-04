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Kayseri Ticaret Borsası

04.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:24
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı en düşük 97,20 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı en düşük 97,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (yemlik) Kg 1,951,97
Arpa Kg 1,511,53
Kabak çekirdeği (yerli)

 Kg 25,0033,00
Sucuk

 Kg54,0073,44
Pastırma (takım)

 Kg97,20102,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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