Kayseri Ticaret Borsası
28.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:32
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 97,20 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 97,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (yemlik)
|Kg
|1,90
|1,95
|Arpa
|Kg
|1,42
|1,45
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|33,00
|Sucuk
|Kg
|54,00
|73,44
|Pastırma (takım)
|Kg
|97,20
|102,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil
Haber Yorumları
500