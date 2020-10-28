Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 97,20 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 97,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: