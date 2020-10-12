Kayseri Ticaret Borsası
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Kayseri Ticaret Borsası

12.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:30
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65,88 lira, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65,88 lira, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (yemlik) Kg 1,781,82
Arpa Kg 1,391,40
Kabak çekirdeği (yerli)

 Kg 25,0033,00
Sucuk

 Kg54,0065,88
Pastırma (takım)

 Kg91,8093,96

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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