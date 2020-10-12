Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65,88 lira, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65,88 lira, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (yemlik) Kg 1,78 1,82 Arpa Kg 1,39 1,40 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 25,00 33,00 Sucuk Kg 54,00 65,88 Pastırma (takım) Kg 91,80 93,96 Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin