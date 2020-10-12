Kayseri Ticaret Borsası
12.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:30
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65,88 lira, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65,88 lira, takım pastırmanın kilogramı ise en düşük 91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (yemlik)
|Kg
|1,78
|1,82
|Arpa
|Kg
|1,39
|1,40
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|33,00
|Sucuk
|Kg
|54,00
|65,88
|Pastırma (takım)
|Kg
|91,80
|93,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin
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