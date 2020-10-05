Kayseri Ticaret Borsası
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Kayseri Ticaret Borsası

05.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:01
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 54 lira, takım pastırmanın kilogramı en düşük 91,80 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 54 lira, takım pastırmanın kilogramı en düşük 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (yemlik) Kg 1,751,78
Arpa Kg 1,351,36
Kabak çekirdeği (yerli)

 Kg 25,0033,00
Sucuk

 Kg54,0065,88
Pastırma (takım)

 Kg91,8093,96

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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