Kayseri Ticaret Borsası
05.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:01
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 54 lira, takım pastırmanın kilogramı en düşük 91,80 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 54 lira, takım pastırmanın kilogramı en düşük 91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (yemlik)
|Kg
|1,75
|1,78
|Arpa
|Kg
|1,35
|1,36
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|33,00
|Sucuk
|Kg
|54,00
|65,88
|Pastırma (takım)
|Kg
|91,80
|93,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil
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