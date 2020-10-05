Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 54 lira, takım pastırmanın kilogramı en düşük 91,80 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 54 lira, takım pastırmanın kilogramı en düşük 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: