Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 51,84-65,88 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80-93,96 liradan satıldı.
24.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:31
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 51,84-65,88 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80-93,96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (yemlik)
|Kg
|1,70
|1,73
|Arpa
|Kg
|1,32
|1,34
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|33,00
|Sucuk
|Kg
|51,84
|65,88
|Pastırma (takım)
|Kg
|91,80
|93,96
Kaynak: AA