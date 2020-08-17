Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,70 1,73 Arpa Kg 1,32 1,34 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 25,00 33,00 Sucuk Kg 49,50 65,00 Pastırma (takım) Kg 89,60 91,80 Pastırma (karaparça) Kg 86,40 91,80

Kaynak: AA