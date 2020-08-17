Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60 liradan satıldı.
17.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:13
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,73
|Arpa
|Kg
|1,32
|1,34
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|33,00
|Sucuk
|Kg
|49,50
|65,00
|Pastırma (takım)
|Kg
|89,60
|91,80
|Pastırma (karaparça)
|Kg
|86,40
|91,80
Kaynak: AA