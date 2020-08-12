Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 89,60-91,80 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 89,60-91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (yemlik) Kg 1,65 1,70 Arpa Kg 1,30 1,34 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 25,00 33,00 Sucuk Kg 49,50 65,00 Pastırma (takım) Kg 89,60 91,80

Kaynak: AA