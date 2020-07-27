Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 91,80 liradan satıldı.
27.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:19
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,70
|Arpa
|Kg
|1,32
|1,34
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|38,00
|Sucuk
|Kg
|49,50
|65,00
|Pastırma (takım)
|Kg
|89,60
|91,80
|Pastırma (karaparça)
|Kg
|81,00
|86,40
Kaynak: AA