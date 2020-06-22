Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı 91,80-95 lira arasında satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı 91,80-95 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,47 1,52 Arpa Kg 1,30 1,32 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 30,00 35,00 Sucuk Kg 52,00 65,00 Pastırma (takım) Kg 91,80 95,00 Pastırma (karaparça) Kg 86,00 91,80

Kaynak: AA