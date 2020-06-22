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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı 91,80-95 lira arasında satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası
22.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:17

Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı 91,80-95 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,471,52
Arpa Kg 1,301,32
Kabak çekirdeği (yerli)

 Kg 30,0035,00
Sucuk

 Kg52,0065,00
Pastırma (takım)

 Kg91,8095,00
Pastırma (karaparça)

 Kg86,0091,80

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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