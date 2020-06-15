Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,47 1,52 Arpa Kg 1,30 1,32 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 25,00 35,00 Sucuk Kg 52,00 65,00 Pastırma (takım) Kg 91,80 95,00 Pastırma (karaparça) Kg 86,00 91,80

Kaynak: AA