Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 91,80 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,47 1,52 Arpa Kg 1,30 1,32 Kabak çekirdeği Kg 23,00 28,00 Sucuk Kg 49,50 65,00 Pastırma (takım) Kg 89,60 91,80 Pastırma (karaparça) Kg 81,00 86,40 Dana eti (karkas) Kg 35,00 36,00 Kuzu eti (karkas) Kg 48,00 49,00

Kaynak: AA