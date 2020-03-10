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Kayseri, Ekonomi

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80 liradan satıldı.

10.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:54
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,47 1,52
Arpa Kg 1,30 1,32
Kabak çekirdeği (yerli)

 Kg 23,00 28,00
Sucuk

 Kg49,50 65,00
Pastırma (takım)

 Kg89,60 91,80
Pastırma (karaparça)

 Kg81,00 86,40

Kaynak: AA

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