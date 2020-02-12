Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60- 91,80 liradan satıldı.
12.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:54
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60- 91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,47
|1,52
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,35
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|22,00
|24,00
|Sucuk
|Kg
|49,50
|65,00
|Pastırma (takım)
|Kg
|89,60
|91,80
|Pastırma (karaparça)
|Kg
|81,00
| 86,40
Kaynak: AA