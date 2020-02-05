Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 86,40-91,80 liradan satıldı.
05.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:02
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 86,40-91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,47
|1,52
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,35
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|22,00
|24,00
|Sucuk
|Kg
|48,60
|62,64
|Pastırma (takım)
|Kg
|86,40
|91,80
|Pastırma (karaparça)
|Kg
|81,00
| 86,40
Kaynak: AA