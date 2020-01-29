Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 86,40-91,80 liradan satıldı.
29.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:48
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 86,40-91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,45
|1,50
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,35
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|22,00
|24,00
|Sucuk
|Kg
|48,60
|62,64
|Pastırma (takım)
|Kg
|86,40
|91,80
|Pastırma (karaparça)
|Kg
|81,00
| 86,40
Kaynak: AA