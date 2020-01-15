Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.
15.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:24
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,45
|1,50
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,35
|Kabak çekirdeği
|Kg
|20,00
|22,00
|Sucuk
|Kg
|48,60
|62,64
|Pastırma (takım)
|Kg
|81,00
|84,60
|Pastırma (karaparça)
|Kg
|78,00
|80,00
Kaynak: AA