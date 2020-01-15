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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.

15.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:24
Kayseri Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,45 1,50
Arpa Kg 1,30 1,35
Kabak çekirdeği

 Kg 20,00 22,00
Sucuk

 Kg48,60 62,64
Pastırma (takım)

 Kg81,00 84,60
Pastırma (karaparça)

 Kg78,00 80,00

Kaynak: AA
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