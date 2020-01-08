08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:22

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,45 1,50 Arpa Kg 1,30 1,35 Kabak çekirdeği Kg 20,00 21,00 Sucuk Kg 48,60 62,64 Pastırma (takım) Kg 81,00 84,60 Pastırma (karaparça) Kg 78,00 80,00

Kaynak: AA