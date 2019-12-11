Kayseri Ticaret Borsası

11.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:30

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 48,60, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,45 1,50 Arpa Kg 1,30 1,35 Kabak çekirdeği Kg 20,00 21,00 Sucuk Kg 48,60 62,64 Pastırma (takım) Kg 81,00 84,60 Pastırma (karaparça) Kg 78,00 80,00 Dana eti (karkas) Kg 30,00 30,50 Kuzu eti (karkas) Kg 39,50 40,00

Kaynak: AA