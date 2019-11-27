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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.

27.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:42
Kayseri Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)Kg 1,45
ArpaKg 1,35
Kabak çekirdeğiKg 19,00
SucukKg 62,64
Pastırma (takım) Kg 84,60
Pastırma (karaparça)Kg 80,00

Kaynak: AA
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