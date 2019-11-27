Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.
27.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:42
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday (yemlik)
|Kg
|1,45
|Arpa
|Kg
|1,35
|Kabak çekirdeği
|Kg
|19,00
|Sucuk
|Kg
|62,64
|Pastırma (takım)
|Kg
|84,60
|Pastırma (karaparça)
|Kg
| 80,00
Kaynak: AA