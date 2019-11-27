Kayseri Ticaret Borsası

27.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:42

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) Kg 1,45 Arpa Kg 1,35 Kabak çekirdeği Kg 19,00 Sucuk Kg 62,64 Pastırma (takım) Kg 84,60 Pastırma (karaparça) Kg 80,00

Kaynak: AA