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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.

10.10.2019 13:06
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)Kg 1,28
ArpaKg 1,25
Kabak çekirdeğiKg 18,00
SucukKg 62,64
Pastırma (takım) Kg 84,60
Pastırma (karaparça)Kg 80,00

Kaynak: AA
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