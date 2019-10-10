10.10.2019 13:06

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) Kg 1,28 Arpa Kg 1,25 Kabak çekirdeği Kg 18,00 Sucuk Kg 62,64 Pastırma (takım) Kg 84,60 Pastırma (karaparça) Kg 80,00

Kaynak: AA