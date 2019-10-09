Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
09.10.2019 16:18
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
|1,28
|Arpa
|kg
|1,25
|Kabak çekirdeği
|kg
|18,00
|Sucuk
|kg
|62,64
|Pastırma (takım)
|kg
|84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
|80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|29,00
|Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
Kaynak: AA