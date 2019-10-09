Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.

09.10.2019 16:18
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,28
Arpakg 1,25
Kabak çekirdeğikg 18,00
Sucukkg 62,64
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Dana eti (karkas)kg 29,00
Kuzu eti (karkas) kg 40,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et