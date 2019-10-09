09.10.2019 16:18

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,28 Arpa kg 1,25 Kabak çekirdeği kg 18,00 Sucuk kg 62,64 Pastırma (takım) kg 84,60 Pastırma (karaparça) kg 80,00 Dana eti (karkas) kg 29,00 Kuzu eti (karkas) kg 40,00

Kaynak: AA