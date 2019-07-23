Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi
Miktarı Fiyat
Sucukkg 63,00
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Dana eti (karkas)kg 30,00
Kuzu eti (karkas) kg 40,00

Kaynak: AA
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