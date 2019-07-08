Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Sucuk kg 62,64 Pastırma (takım) kg 75,00 Pastırma (karaparça) kg 80,00 Dana eti (karkas) kg 29,50 Kuzu eti (karkas) kg 40,00



Kaynak: AA