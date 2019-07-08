Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Sucuk
|kg
|62,64
|Pastırma (takım)
|kg
|75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
|80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|29,50
|Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
Kaynak: AA
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