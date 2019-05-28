Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
|1,30
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
|16,00
|Sucuk
|kg
|63,00
|Pastırma (takım)
|kg
|85,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
Kaynak: AA
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