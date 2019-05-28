Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi
Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,30
Kabak çekirdeği (yerli)kg 16,00
Sucukkg 63,00
Pastırma (takım) kg 85,00
Pastırma (karaparça)kg 80,00

Kaynak: AA
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