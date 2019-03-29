Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85 liradan, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85 liradan, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday kg 1,20
Kabak çekirdeği (yerli)kg 12,00
Arpakg 1,20
Sucukkg 52,00
Pastırma (takım) kg 85,00
Pastırma (karaparça)kg 73,50
Dana eti (karkas)kg 28,00
Kuzu eti (karkas) kg 40,00

Kaynak: AA
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