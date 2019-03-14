Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51,5 lira, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,6 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51,5 lira, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
|1,20
|Arpa
|kg
|1,10
|Sucuk
|kg
|51,50
|Pastırma (takım)
|kg
|84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 73,50
Kaynak: AA