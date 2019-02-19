Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı 75 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,20 Arpa kg 1,10 Kabak çekirdeği kg 10,00 Sucuk kg 51,00 Pastırma (takım) kg 75,00 Pastırma (karaparça) kg 71,50

Kaynak: AA