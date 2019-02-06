Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı ise 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,20 Arpa kg 1,10 Kabak çekirdeği kg 10,00 Sucuk kg 51,00 Pastırma (takım) kg 78,00 Pastırma (karaparça) kg 71,50 Dana eti (karkas) kg 27,50 Kuzu eti (karkas) kg 40,00

Kaynak: AA