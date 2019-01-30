Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 51, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
|1,15
|Arpa
|kg
|1,10
|Kabak çekirdeği
|kg
|10,00
|Sucuk
|kg
|51,00
|Pastırma (takım)
|kg
|75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
|71,50
|Dana eti (karkas)
|kg
|27,00
|Kuzu eti (karkas)
|kg
| 39,00
Kaynak: AA