Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27 liradan, karaparça pastırmanın kilogramı 72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Ortalama Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,15 Arpa kg 1,05 Kabak çekirdeği kg 10,00 Sucuk kg 51,00 Pastırma (takım) kg 75,00 Pastırma (karaparça) kg 72,00 Dana eti (karkas) kg 27,00 Sığır eti (karkas) kg 22,50

Kaynak: AA