Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27 liradan, karaparça pastırmanın kilogramı 72 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27 liradan, karaparça pastırmanın kilogramı 72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Ortalama Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,15
Arpakg 1,05
Kabak çekirdeğikg 10,00
Sucukkg 51,00
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 72,00
Dana eti (karkas)kg 27,00
Sığır eti (karkas) kg 22,50

Kaynak: AA
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