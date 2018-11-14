Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 51,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,50
Arpakg 0,95
Kabak çekirdeğikg 10,00
Sucukkg 51,50
Pastırma (takım) kg 81,50
Pastırma (karaparça)kg 73,50
Dana eti (karkas)kg 27,00
Kuzu eti (karkas) kg 35,00

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