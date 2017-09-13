Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 47,82 liradan, antrikot pastırmanın kilogramı ise 63,25 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 47,82 liradan, antrikot pastırmanın kilogramı ise 63,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Sucuk (1. kalite) kg47,82
Sucuk (evlik)kg38,08
Pastırma (antrikot)kg63,25
Buğdaykg0,86
Arpakg0,84
Nohutkg4,80
Kabak çekirdeğikg12,08