Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 47,82 liradan, antrikot pastırmanın kilogramı ise 63,25 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi Miktarı Fiyat Sucuk (1. kalite) kg 47,82 Sucuk (evlik) kg 38,08 Pastırma (antrikot) kg 63,25 Buğday kg 0,86 Arpa kg 0,84 Nohut kg 4,80 Kabak çekirdeği kg 12,08