Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 47,82 liradan, antrikot pastırmanın kilogramı ise 63,25 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 47,82 liradan, antrikot pastırmanın kilogramı ise 63,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Sucuk (1. kalite)
|kg
|47,82
|Sucuk (evlik)
|kg
|38,08
|Pastırma (antrikot)
|kg
|63,25
|Buğday
|kg
|0,86
|Arpa
|kg
|0,84
|Nohut
|kg
|4,80
|Kabak çekirdeği
|kg
|12,08